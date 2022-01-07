新北市政府消防局為展現創新推廣防災宣導成果，於111年1月7日（星期五）14時30分假新北市政府1樓東側大廳舉行「青年．女力．夯創意 翻轉防災護新北」特展暨發表會，由市長侯友宜親自主持，藉由青年防災布袋戲表演、行動話劇及市長親自互動解謎，凸顯防災知識的重要性，盼將防災落實於每個市民及家庭，邀請市民共同守護安居好新北。

「青年．女力．夯創意 翻轉防災護新北」特展暨發表會，由市長侯友宜親自主持，藉由青年防災布袋戲表演、行動話劇及市長親自互動解謎，凸顯防災知識的重要性，盼將防災落實於每個市民及家庭。(新北市消防局提供)

今年活動以新北全國首創「防災青年守護團」、「女力防災手冊」及「創意防災教具」為主題。首先由消防局所舉辦的防災教具甄選第3名「防災布袋戲-燈猴鬧臺灣」熱鬧開場，以布袋戲表演來講述防災知識；緊接著由新北市防災青年守護團團員與越南新住民媽媽表演居家訪視話劇，以冬天好發的一氧化碳中毒案例來帶出《女力防災手冊》所能學到的防災知識；最後由市長親自與守護團成員互動防災教具甄選第2名「房災」解謎遊戲，藉由臺灣最常發生的地震及火災，以題卡一問一答方式進行，教導民眾如何應變。

侯友宜表示，新北市境內好山好水，伴隨而生的颱風、地震、火災的災害多元複雜，我常說：「一切以市民為優先，安全永遠擺在第一位」，我上任以來一直把「安居樂業」作為施政的主軸，這本新北市女力防災手冊即是以「居家安全」為主軸，以女力媽媽為主角，帶領家中成員一起做好防災，也看到許多青年朋友加入了防災團隊，拍了宣導影片及創意教具的研發，「防災」不只限於政府部門，更應仰賴民眾共同參與，才能將防災全面普及化，共同守護「家」的安全。

「青年．女力．夯創意 翻轉防災護新北」特展暨發表會，由市長侯友宜親自主持，藉由青年防災布袋戲表演、行動話劇及市長親自互動解謎，凸顯防災知識的重要性，盼將防災落實於每個市民及家庭。(新北市消防局提供)

消防局長黃德清表示，接續自1月7日至13日於每日上午9時至下午5時辦理為期7天的特展，除了青年、女力外，還有本市「智能防災整合平臺(EDP)」及可愛的消防公仔，更推出了學習防災知識送好禮活動，包括現場限量獎品贈送及憑截角參加抽獎，將送出超過700份精美禮物，包含時下最夯的2022年消防猛男月曆及犀牛公仔要送給市民朋友，邀請市民朋友們趕緊揪團來觀展，攜手翻轉防災護新北！