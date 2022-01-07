總統蔡英文6日附和衛福部長陳時中反駁「破口說」一事，中國國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲、黃敬平7日抨擊，所謂「桃機破口」是指桃園市府、市長鄭文燦、蔡英文群起怠忽職守，三天兩頭替造勢站台，呼籲不應該再跑選舉站台行程，應盡快收手，回台北及桃園坐鎮防疫。

舒翠玲指出，陳時中於5日疫情例行記者會結束前，呼籲大家盡量不要使用「破口」來稱呼染疫的人，問題是明明沒有人惡意攻擊確診者，對於機場清潔人員、防疫計程車司機等第一線承擔風險人員，相信善良的台灣民眾只有心存感激，陳時中實在沒必要替心繫政治的人「硬找台階」。

舒翠玲表示，蔡英文近期的重心大多在輔選，從發文也可以看見端倪，蔡英文6日晚間連發2篇臉書文，第1篇以279字附和陳時中的「破口說」，過沒多久即原形畢露，用了389字維護林昶佐。8日就是中二補選的選前之夜，國民黨不跟民進黨玩「總統級」動員，請蔡英文回答「疫情嚴峻還執意站台嗎」？

舒翠玲更提及，桃園市府針對金嗓歌友會的處置有很多缺漏，金嗓歌友會都有具名登記，但清潔工確診後3天卻都還沒有通知所有參與歌友會跨年活動的人疫調、採檢，已提出動議，要求12日市府要針對此事件做專案報告。

黃敬平說，這起群聚凸顯邊境防疫慢半拍，指揮中心大眾運輸防疫指引似乎仍停留在去年4月修訂版。他質疑，是否因為指揮中心訂定的通勤巴士防疫指引不足，才發生「混搭」、「未固定座位」而不幸染疫的憾事？年節將至，全民都在等蔡政府好好拴緊防疫螺絲。