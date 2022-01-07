嘉義縣梅山鄉太平雲梯營造十分成功，在全台天梯退燒之際仍維持住熱度，去年仍有近45萬人登梯，太平社區產業合作社跟社區並沒有因此而停下腳步，而是不斷創新，除引進國際級犀牛展覽外，近來更利用盈餘回饋金，重建老街旁的公共廁所，讓遊客能有更好的旅遊體驗。

太平社區產業合作社2018年從阿管處手上取得經營權，扣除每年600萬元的租金及浮動租金、稅金等剩餘的50％回饋給社區作為公益金，公益金除補助設籍太平村的村名從結婚、生產到死亡外還有育兒津貼、重陽敬老及春節津貼等，部分也作為社區基礎設施營造、綠美化等經費。

太平村長嚴清雅表示，太平雲梯周邊遊客中心、竹林茶坊及社區活動中心後方都設有公共廁所供遊客使用，但原先社區活動中心後方的廁所較為老舊，且鄰近老街，不敷遊客使用，因此有了想重建的想法。

嚴清雅說，若要爭取公部門經費的話勢必需要取得建照等資料，但因私人用地難以取得需要民眾蓋章同意，可能又要耗時已久，因此合作社與社區討論後決定用回饋金原地重建，讓遊客能盡快方便使用廁所，並派專人管理、清潔。

該廁所共有6個小便斗加上11間坐、蹲式馬桶，日前完工後已於今年1月3日謝土後正式啟用，不僅遊客連附近攤商都受益，遊客張先生表示，車子停在停車場後來逛老街，原先的廁所老舊讓人寧願回到遊客中心後再上廁所，整修過後廁所變乾淨，讓太平給人的印象加分不少。