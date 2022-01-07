由台南市安定國中主辦的「方耀乾台語詩歌獎」，徵稿對象為區內國中小學生，7日於安定區圖書館舉辦頒獎典禮，促成此事的推手，安定出身台語詩人方耀乾也與會鼓勵得獎學子，獲獎學生也上台朗誦作品，台語非常道地。

安定國中校長陳慧如表示，安定區的居民幾乎都是福佬籍，以講台語為主，在國家語言發展法通過之後，台語已是國家語言了，所以為了保護和提倡我們的母語，創設了這個詩歌獎。

詩歌獎成立推手，是南安國小暨安定國中的畢業校友方耀乾。方耀乾集台語文學創作者、研究者、教育者、編輯者於一身，是台灣文學的重要學者，目前是台中教育大學台灣語文學系特聘教授、十二年國民教育語文領域閩南語文、客語文、原住民語文課綱研修委員兼總召集人，著有多冊詩集及台文研究專書。

陳慧如說，今年2月間開始與方耀乾老師籌辦此活動，收件時間遇上疫情，所以只有25首作品參加，選出11名學子給予鼓勵；國中組得獎學子第1名從缺、第2名王芸晨、第3名歐陽雅芯、佳作蘇芷琳、張恩綺；國小組得獎者有：第1名楊𦭳程、第2名莊壹涵、第3名王子瑄、佳作王綺安、鄭向洋、王宥文、黃韋博。

陳慧如表示，這是安定國中第1次主辦台語詩歌獎，在區長李燿州及學區內3所國小的鼎力相助之下，完成了這項創舉，詩歌獎除了要繼續舉辦，未來希望再擴大成安定詩歌節，讓台語文成為安定的特色之一。