隔夜美股回檔修正。港股周五開高走高。周五香港恆生指數收漲420.52點或1.82%，為23493.38點。國企股(H股)漲162.35點或2.01%，為8231.28點。

內房股普遍上揚，地產股上漲1.7%。中海外漲9.1%，華潤置地漲7.2%，融創服務漲11%，萬科漲逾7%，新城悅服務漲8%。

消息指稱，中國政府正敦促大型民營和國有房地產企業，從陷入困境中的開發商購買房地產計畫，以降低會破壞經濟穩定的巨額債務。北京雲毅資產管理投資長說，中國監管單位對此類收購的鼓勵，有助於債務連連的地產商舒緩壓力。

世茂集團跌5.4%，世茂服務跌6.3%。中誠信託周四指稱世茂系產品已經出現實質性違約。世茂周五上午提出澄清，稱尚未有公開市場的債務違約，將與中誠信託積極溝通。雙方出現歧見。

嗶哩嗶哩漲2.8%，快手漲4.1%。高盛建議買進此前受創的互聯網企業。此前中國直播女王薇婭遭到追繳鉅額欠稅，市場引發監管擔憂。

回歸港股的中概股強勁，阿里巴巴漲6.4%，百度漲4.9%，京東漲4.7%。

吉利汽車跌2.3%，報19.44港元。該公司去年銷量增加1%，僅達到集團總銷量目標的87%。然花旗看好該公司今年銷量，目標價上調為52.77港元。