八貫(1342)上月、去年營收同步登高，展望2022年，八貫訂單無虞，前三季產能稼動率接近滿載，營運將出現兩位數成長。

八貫2021年12月營收站上2.48億元，月增33.85％、年增67.24％，全年營收來到歷年新高20.79億元，年增率35.74％，12月單月、2021全年營收雙雙寫下歷史新高紀錄。

八貫去年12月營收創下單月歷史新高，甚至較10月高點再多出15.51％增幅。2021年下半年起，在訂單需求暢旺，機能性皮布料及成品組件兩廠產能都已滿載下，全年營收亦為歷史新高表現。

八貫表示，去年下半年起，因受石化供應鏈以及國際船班緊張關係影響，多數國際品牌客戶調整用季單或年單方式下訂，2022年7月前產能已全數滿戴，8~9月產能亦趨近滿載，訂單能見度高，公司申請根留臺灣企業加速投資行動方案也蒙經濟部審核通過，將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，以利兩廠新產能自今年第四季起陸續開出，因應客戶2022年起之年度長單的需求，對今年營運表現保持雙位數成長看法樂觀。