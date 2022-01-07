近日我國銷陸石斑魚遭驗出禁藥，陸方禁止我國2養殖場輸出，外界擔憂是否因為政治問題，延燒至整個石斑魚外銷，對此，農委會表示，不要做過多臆測，仍要與陸方用科學數據來對話，畢竟台灣就要對外銷商品負責任。

據農委會統計，以去年全年為例，我國石斑魚外銷市場大陸占比約達81％，其餘多數集中在香港等地。

農委會漁業署署長張致盛說，去年12月30日接到陸方通知，提及王姓與戴姓的養殖場出口的石斑魚檢出有問題，因此農委會就坦誠面對，至於其他的435場仍可銷至大陸、沒有問題。

至於為何去年12月30日接獲通知，現在仍未檢出？張致盛提及，去年接獲通知後，仍要釐清是否有混魚、哪些運搬船合作、是在海關入口或市場檢驗出來，釐清後才能知道問題在哪裡，送驗後預計下周會出來。

張致盛說，去年在437場外銷大陸的養殖場中共檢驗49場、抽測超過10％，相較取樣監測的5％高出許多。

部分外界人士認為，之後可能會衍生出全面禁止，張致盛強調，不做這樣的臆測，希望用科學、務實性釐清出來，不要做其他的臆測，原本農委會就要負責任。