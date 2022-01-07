Parody Show | 0.07: No Time to Die Laughing

大陸官媒《新華社》在推特上發表的一段嘲諷英國特工電影角色007詹姆斯．龐德（James Bond）的惡搞短片，不過英國知名的情報部門軍情6處首長十分罕見地一笑置之，甚至感謝其「免費宣傳」。

《美國之音》指出，英國軍情6處（MI6）處長的理查．摩爾（Richard Moore）去年11月在倫敦的一場公開演講中表示，來自中國的威脅是英國情報工作4大重點之一，其他3個重點分別是俄國、伊朗和恐怖主義。「適應中國崛起影響下的世界是軍情6處獨一無二最大的優先選項。」

針對陸媒製作諷刺007的影片，英軍情6處處長摩爾在推特上回應稱，「感謝你們的關注（以及出人預料的免費宣傳）！」（圖／美聯社）

摩爾說，雖然並未排除與中國在貿易、投資以及氣候變化等領域的合作，但同也強調，「中國是一個專制國家，其價值觀與我們不同。」其他國家應該共同關注中國為其他國家設置的「債務陷阱、資料洩露和無力抵禦政治脅迫的危險」。

報導說，《新華社》是周二在推特上發佈惡搞短片嘲諷英國軍情6處，短片中模仿諜戰片《007生死交戰》（No Time to Die）的片名，取名為《0.07無暇笑死》（No Time to Die Laughing），並聲稱這是一段「外洩的視頻」。

在這段長達4分半鐘的短片中，一男一女兩位中國演員分別以詹姆斯．龐德和「黑窗」為名扮演英國特工。兩人一開始就在討論摩爾提及的中國威脅，但是突然發現手中關於中國間諜策略的檔案實際上講的是美國。

接著這個代號為「0.07」的龐德就開始抱怨，「虛構中國債務陷阱和資料監控」只不過是為英國情報機關爭取更多預算的「可悲藉口」。短片中，美國情報人員要求英國特工不要購買華為手機，因為華為手機存在被設後門程式的危險。但是這兩位英國特工很快發現他們的手機已經被美國監控，並且提到2013年美國情報機構被曝對多位歐洲盟國領導人手機進行竊聽的往事。

「成為美國的敵人是危險的」，短片借龐德之口說。「但是，成為美國的朋友卻是致命的。」

針對《新華社》這段模仿007電影的短片，摩爾星期四也在推特上回應稱，「感謝你們的關注（以及出人預料的免費宣傳）！」他同時還貼上他去年11月在倫敦公開演講的鏈接。