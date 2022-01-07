農委會農糧署表示，隨著天氣轉涼，年節將至，國產棗子進入盛產期，經過農委會所屬試驗改良場所多年品種研發與栽培技術改進，台灣棗品種多樣各具特色，不但口感清脆鮮甜，精緻飽滿的外表也象徵著福氣團圓，有「台灣蘋果」之美譽，除了美味可口更具營養價值，送禮大方自用健康，是年節最佳送禮選擇，民眾可以把握機會多加採買，給家人與農民過個好年。

農糧署說明，棗子是台灣冬季重要果品，種植面積約1千8百公頃，產量約3萬公噸，主產地為屏東縣、高雄市及台南市等地，經農委會所屬試驗改良場所開發夜間燈照技術、設施栽培及品種研發如高雄11號珍蜜、高雄12號珍愛及台農13號雪麗。品種多樣各具特色且供應期拉長，自11月至隔年4月均有採收上市。

為強化栽培管理技術提升品質，農糧署輔導設置集團產區，透過集團經營共同採購共同行銷，實施全面品質管理，生產優質安全果品，生產果實粒粒碩大外表亮麗且甜度高、口感脆、皮薄多汁，受到國內外消費者歡迎，近兩年外銷量維持8百餘公噸，目前也持續開發新加坡、馬來西亞及日本等新興市場，期盼透過海外拓銷突破疫情影響，為果農帶來更多收益。

農糧署強調，國產棗子除外觀色澤亮麗果型精緻飽滿，更富含維生素C、B1、B2、菸鹼酸及鉀、鈣、鎂、磷等營養成分，只需清洗乾淨即可連皮食用，多汁甜脆的口感讓人一口咬下就有滿滿的幸福感，是年節團聚最佳果品，送禮美觀大方，自用更健康。選購時可以果蒂周圍果皮平滑無皺折，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為佳，採買後以鮮食最佳，亦可放入塑膠袋中，密封置入冰箱冷藏以保持風味，該署鼓勵消費者趁產期提早採買，給家人美滿的年節，也是給辛苦整年的農民最有力的支持。