NB代工大廠廣達（2382）及緯創(3231)去年12月都繳出亮麗成績，廣達12月營收1247.46億元，緯創12月單月營收為960.78億元，雙雙均寫下歷史單月新高。至於2021年的全年營收，廣達為1.13兆元，緯創為8611.50億元，廣達全年營收創新高。

廣達去年12月營收1247.46億元，月增10.2%、年增13.6%，單月營收再度改寫歷史新高，累計廣達去年全年營收達1.3兆元，年增3.5%，再創歷史新高紀錄；第4季營收3386.35億元，季增29.5%、年增11.7%，再寫單季新高。

廣達去年12月筆電出貨680萬台，月減20萬台；去年第4季筆電出貨1990萬台，創單季新高；累計2021年筆電出貨7530萬台，創歷史新高，年增25.9%。

至於緯創2021年12月筆電出貨270萬台，月增20萬台，12月桌機出貨87萬台，月增2萬台，顯示器出貨160萬台，月增30萬台。該公司2021年第4季筆電出貨750萬台，創單季新高。

由於疫情帶動的數位轉型持續發酵，再加上Intel及AMD和Nvidia等新處理器及繪圖卡刺激換機需求，預期今年筆電需求仍有機會持平或溫和成長；此外，零組件缺貨和海運塞港問題仍未完全紓解，業者手上訂單仍無法完全出貨，加上遞延訂單持續出貨，NB產業首季醞釀淡季不淡。