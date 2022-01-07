玉晶光(3406)2021年第4季合併營收為57.35億元，創下單季歷史次高，玉晶光表示，目前客戶需求還不錯，今年第1季可望優於去年同期。

儘管進入傳統淡季，蘋果新機拉貨動能延續，玉晶光第4季營運維持高檔，玉晶光2021年12月合併營收為18.44億元，月減4.2%，年增26%，為歷年同月新高，累計2021年第4季合併營收為57.35億元，雖然季減3.11%，但仍創下單季歷史次高，2021年合併營收為167.49億元，年增5.38%，連續3年創下歷年新高。

玉晶光表示，由於第1季客戶需求還不錯，有機會優於去年同期。

車載、元宇宙等各項新應用興起，帶動車載鏡頭及VR/AR需求湧現，玉晶光深耕VR/AR多年，且已開始出貨，可望成為元宇宙商機受惠股，公司也加快擴產腳步，公司於2021年9月以4500萬美元(約新台幣12.6億元)設立「茂晶光電(廈門)有限公司」，並於10月26日公告透過競拍程序以人民幣1億6543.8萬元(約新台幣7.2億元)取得營運所需之不動產後，12月9日董事會再通過茂晶光電(廈門)增建費用20.84億元廠房整理改造與增建案，累計總投資金額約28億元。

玉晶光預計今年初發包動工進行新廠房整改、建置無塵室等，最快2022年底投產。