27歲南韓人氣女團APRIL成員李娜恩擁有精緻臉蛋，先前還獲選22組偶像團體投選出的「最美Idol」冠軍，然而人紅是非多，日前她被爆料在小學時期曾霸凌同學，優質偶像形象一夕崩塌，然而今(7)日爆料者卻突然道歉，稱自己是在造謠，「對她犯下了滔天大罪。」

爆料者透過娜恩公司DSP娛樂官網公布手寫道歉信，「我說都是真的而寫下的那些文字，其實全部都是假的，沒有存在包含我自己在內的其他受害者，李娜恩並不是校園霸凌的加害者。」同時他坦言自己在學生時期安靜又沒有存在感，總是很羨慕活潑的娜恩有很多朋友，因此產生了自卑感。

爆料者透過公司官方為造謠道歉。（圖/翻攝自DSP娛樂官網）

爆料者表示，「我寫了彷彿親身經歷但事實上卻與事實無關的文字，對李娜恩與公司犯下了滔天大罪。」為自己小小謊言對娜恩造成的巨大傷害感到抱歉，因此寫下這封信。此外公司也正式澄清，去年3月消息爆發時，他們已經蒐證給警方提告，但考量到爆料者已經自我反省也向娜恩道歉，因此決定撤告。

然而先前娜恩還有傳出欺負前隊友玹珠的爭議，因此網友並不買單，紛紛湧入貼文底下狂批，「所以校園霸凌和欺負隊友有什麼關係嗎」、「不會是打算用這件事洗白，把欺負隊友的事簡單帶過吧」、「居然還有校暴爭議，那欺負玹珠呢」，仍無法平息網路上的怒火。