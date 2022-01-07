你也有痛風的困擾嗎？到底該如何遠離痛風？痛風是一種極度疼痛的關節炎，一旦痛起來幾乎讓患者痛不欲生，對此，榮新診所營養師李婉萍在臉書粉專分享「4不2要」飲食原則，讓你遠離痛風危險因子。

李婉萍指出，民眾被確診罹患痛風後，第一時間都是急著釐清要避免哪些食物，而根據《2016年痛風與高尿酸血症診治指引》對痛風者的飲食建議，就提到應避免飲用酒精、含果糖飲料，以及高普林的紅肉、動物內臟、魚類及海鮮。

李婉萍表示，想要遠離痛風、改善高尿酸，就要掌握以下「4不2要」飲食原則：

1、減少肉類的攝取量

攝食較多肉類的人，比起吃較少肉類的人，罹患痛風的機會高出約41％。

2、減少海鮮攝取量（海參、海蜇皮除外）

攝食較多海鮮，和吃較少海鮮的人相比，罹患痛風的機會高出約51％。

3、不建議喝酒，尤其是啤酒及烈酒

跟不喝酒的人比較，每天喝啤酒355cc的人，罹患痛風的風險會提升49％；每天喝1小杯（約44cc）烈酒的人，罹患痛風的風險增加15％；而每天喝118cc葡萄酒的人，罹患痛風的風險則並不見增加。

4、不建議喝飲料與果汁

因為其中的果糖成分會抑制人體尿酸的代謝。含有天然果糖的水果，由於榨汁所需使用的份量多，長期飲用會有果糖攝取過量的疑慮，因此建議盡量吃原型水果取代喝果汁。

5、選擇植物性的豆類蛋白質

食用包括黃豆、豆類、蕈菇等蔬菜類的食物，並不會提高痛風發作的風險。

6、每日攝取適量乳製品

在罹患痛風的風險上減少了44％，不過牛奶也含有蛋白質，建議可做一日蛋白質的來源，但是不建議牛奶當水喝。

最後，李婉萍提醒，比起一定不可吃什麼，建議有肥胖問題的朋友們，先進行減重，平常要喝大量的水，並且控制一日的蛋白質攝取總量，以豆類代替肉類與海鮮，會更有利於改善高尿酸現象。