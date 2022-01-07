農曆年彈性休假 1／22補班、不交易不交割 17:102022/01/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所提醒投資人及證券商注意，為農曆除夕暨農曆春節，集中交易市場1月31日（周一）至2月4日（周五）休市5日，並於1月22日（周六）補行上班，但不交易亦不交割。 111年股東常會今開放登記 逾93％公司搶先登記 證交所下周二審議鼎基股票上市案 #交割 #農曆年 #彈性休假 #補班 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》庫藏股100％執行率 去年有24件 17:052022/01/03 財經 蕭敬騰跨年夜前公布喜訊！農曆年前將有「新身分」 13:262021/12/31 娛樂 證交所宣導漫畫 推新作 04:102022/01/04 證券．權證 證交所有獎徵答活動 得主公布 04:102021/12/30 產業特刊 鼎基股票上市案 證交所審議通過 18:092022/01/04 財經 新春刮刮樂 逾百萬大獎數創紀錄 04:102022/01/05 財經焦點 證交所與元富證攜手28家公司引資 推動台股迎向國際 12:212022/01/03 財經 少年股神愛台股！ 去年10個月新開戶55萬人 20~40歲占比72％ 13:032022/01/03 財經 《證交所》鼎基通過上市審議會審議 08:352022/01/05 財經 證交所4日起再攜手元富證引資 推動台股迎向國際 11:492022/01/03 財經 新鋼1/11擬召開法說會 11:512021/12/30 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 台幣兇猛打爆人民幣 謝金河：這2貨幣慘殺恐爆大災難 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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