近兩年國內房地產價格飆漲，甚至出現預售屋一夕頂價變底價的離譜漲勢，「甚麼都漲、只有薪水不漲」再度成為網路上年輕人感嘆的話語，更加無奈的是不知何年何月才能買得起房。不過PTT房產版名人Tosca發文直指，問題根本出在年輕人眼高手低，買不起雙北可以買基隆！

Tosca以內政部公布的房價所得比數據作為指標，指出基隆市的房價所得比僅5.77，不僅低於全國平均9.24，也落在世界銀行所提出的合理房價所得比3~6的區間內。而許多在台北工作的房地產空軍喊著台灣房價突破天際，卻沒看到基隆如此合理的房價，難道只有買得起台北市才是居住正義，買基隆市就是不公不義嗎？

基隆市房價所得比僅5.77倍，遠低於全國平均值。（圖／擷取自內政部）

文章發出後引發許多在雙北工作、住在基隆通勤的網友共鳴，「我基隆人在台北上班十幾年，出家門走五分鐘搭車30分到信義區，完全不覺得不方便。」「基隆和汐止都很適合內湖南港上班的。」「基隆去台北市中心真的比淡水快很多。」也有網友回文表示自己住在基隆七年，兩年前買下權狀28坪的兩年房才728萬，每月房貸只要1.8萬不到，周遭生活機能也很完整，離峰時間開車或搭客運到台北市都只要30分鐘左右，也發現鄰居很多都是通勤台北上班，基隆相較台北市或其他衛星都市如新北、桃園等，不只房價更低，通勤時間也短，相當適合年輕人入手。