阻斷傳播鏈 桃園：市府大型活動延期、試吃飲食暫停 17:152022/01/07 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府新聞處長詹賀舜7日舉行疫情說明記者會。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚延燒，桃園市政府新聞處長詹賀舜7日舉行疫情說明記者會，詹賀舜宣布，市府大型活動延期或縮小規模辦理，而活動中有試吃、飲食的部分則暫停辦理。 詹賀舜指出，希望在春節前能把傳播鏈阻斷、降低風險，因此市府大型活動若來得及的都會延期、縮小規模辦理，近期市府活動原本有設計試吃、飲食的部分，也會請各單位配合先取消，再次呼籲市民朋友，若有疑慮或足跡重疊者，請盡快到社區採檢站或醫院採檢。 14萬人符合接種新規範 竹市加開3座疫苗施打站 疫情升溫 侯友宜再呼籲中央檢討高風險列管國家及入境規定 #市府 #桃園 #詹賀舜 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南開第一槍 活動該停就停 04:102022/01/07 焦點要聞 國內疫情生變 縣長翁章梁視察嘉義防疫旅館 14:172022/01/07 生活 桃機群聚案新北清潔工昨確診 匡列5人採檢結果皆陰性 12:092022/01/07 生活 拚選舉更拚防疫 綠營民代母女市場發口罩 09:322022/01/07 生活 桃機群聚累計12人確診 鄭文燦宣布再增1處社區採檢站 09:312022/01/07 生活 桃機群聚案延燒12確診 王必勝深夜曝疫調進度 03:272022/01/07 生活 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 09:312022/01/07 生活 桃園防疫強化如虛設 民眾未落實戴口罩 04:102022/01/07 地方新聞 金嗓歌友會成員自稱曾到南投旅遊 當地民眾人心惶惶 15:152022/01/07 生活 春節湧出遊潮 台東縣宣布防疫措施 元宵遶境滾動式檢討 16:342022/01/07 生活 桃機確診女保全「這天」曾到北車用餐 北市：已完成清消 16:192022/01/07 生活 生活熱門新聞 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 北市明開放第三劑疫苗預約平台 提供：莫德納、BNT - 生活 「跟不認識的人就戴口罩」 柯文哲：守不住就下令停止內用 - 生活 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 - 生活 18歲以上第三劑全開 陳時中宣布：即起滿3月就可以打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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