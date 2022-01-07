桃機群聚延燒，桃園市政府新聞處長詹賀舜7日舉行疫情說明記者會，詹賀舜宣布，市府大型活動延期或縮小規模辦理，而活動中有試吃、飲食的部分則暫停辦理。

詹賀舜指出，希望在春節前能把傳播鏈阻斷、降低風險，因此市府大型活動若來得及的都會延期、縮小規模辦理，近期市府活動原本有設計試吃、飲食的部分，也會請各單位配合先取消，再次呼籲市民朋友，若有疑慮或足跡重疊者，請盡快到社區採檢站或醫院採檢。