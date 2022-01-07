台南市去年30日晚間發生一起擦撞車禍，一輛麥拉倫跑車在切換車道時，與旁車發生擦撞，事發過程影片曝光在網路上，引起討論。（翻攝爆料公社App）

近日網路流傳一部影片，一輛黑色麥拉倫跑車在內線車道試圖切換車道，結果在一次硬切的過程中，不慎擦撞另2台轎車，影片曝光在網路上後，不少網友看傻眼，痛罵「麥拉倫駕駛車品超差」、「麥拉倫負全責」。

爆料公社App近日流傳一部影片，事發地點位於台南市中華北路上，去年12月30日晚間5時許，一輛麥拉倫跑車多次嘗試切換車道，最後不慎與2輛自小客車發生擦撞。

透過影片可見，一輛自小客車行駛在外側車道，而自小客車駕駛發現行駛在左方內側車道的麥拉倫跑車一直嘗試切進外側，且麥拉倫的前方與旁邊車距均不夠，明顯不適合切換車道，但麥拉倫仍不停催動引擎躍躍欲試，自小客車駕駛還被激怒，連連罵了幾聲，「X！啥小！X！」，便不理會向前行駛。

下段影像中，麥拉倫再次於內線車道嘗試向外切道，自小客車駕駛發現麥拉倫的強硬行為，不打算讓車，下秒間麥拉倫隨即硬切，結果直接與前方以及右側的自小客車駕駛發生擦撞，三方均將車停靠路邊處理。

影片曝光在網路上後，不少網友看傻眼，一面倒留言撻伐麥拉倫跑車的行為，「開麥拉倫是很屌拉，可是開車的人跟垃圾沒兩樣，以為開超跑就要讓？」、「麥拉倫感覺就是故意的」、「開超跑就是可以任性 想切就切」、「以為開跑車人家就要讓？」、「好療癒啊~~~~~麥拉倫全責！」、「開好車卻沒有好車品」。