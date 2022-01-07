芳苑鄉蛋中雞場確診高病原性禽流感案例，7日完成撲殺清場消毒工作，共計撲殺4萬4922隻蛋中雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

「蛋價真的下不來了」，蛋價直直攀升，進入禽流感好發時節，蛋雞場又連環爆發感染，彰化縣又一場確診，芳苑鄉蛋中雞場確診高病原性禽流感案例，7日完成撲殺清場消毒工作，共計撲殺4萬4922隻蛋中雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，1月4日接獲芳苑鄉蛋中雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，7日經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作。

董孟治表示，台灣候鳥路徑上游國家韓國與日本近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒疫情，且去年11月24日至12月15日期間於關渡自然公園、臺南市四草濕地、喜樹及高雄市茄萣濕地之候鳥檢體，包括鴨科排遺與死亡黑面琵鷺，也都檢出H5N1亞型高病原性禽流感，與去年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相近，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

加上氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，彰化縣動物防疫所表示，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。