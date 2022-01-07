2021最後一天退役將軍于北辰宣布退黨，品觀點本周最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，把人生的新方向說明白，于將軍重申愛國精神，盡全力宣揚反共立場。

于北辰說，既然喚不醒國民黨，就不能再跟著一起往下沉淪，現況國民黨重返執政比登天還難，那麼就是自己該揮別這個政黨的時候，離開國民黨是為了救國家，之後不再受國民黨政策包袱的限制，不再受黨員的框架限制。

于北辰表示，我會告訴所有在軍中服務的袍澤，不是退伍之後就怕戰爭，不是我脫掉軍服之後就畏懼戰爭，國軍是能戰、敢戰，雖然我們不求戰，但我們每天的戰備訓練都是為了捍衛中華民國，國軍的戰場是為保護人民而開設，這樣才可以讓國軍失落已久的尊嚴找回來。

于北辰離開國民黨後宣布將投入桃園市議員選舉，自許離開國民黨是為了救國，官不在大、職位不在高，重點在於願不願意為人民做事，要幫人民做事，是要人民給我服務的機會。

于北辰指出，軍人愛國是職責，退伍軍人愛國是信念，我的情操是偉大的，雖然覺得離開國民黨當然會有一些割捨，畢竟在這個黨裡面待了36年，但是國家的大愛跟情感的小愛，我選擇的國家的大愛，所以現在不管你是堅持反共，還是台灣獨立在中國的立場這都叫做獨，我堅持自己的反共立場，堅持中華民國是主權獨立的國家，中華民國永遠都是華人界最自由的國家，這才是我們的驕傲。