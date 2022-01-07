今年春節連假共有9天，繼台東縣府與台鐵局合作推「春節返鄉返工專車」開放訂票後，多數車次已被搶空；台鐵局7日宣布增加8列次普悠瑪號，預計11日起開放訂位，並提供大專生7折優惠，協助春節旅客分流。

春節連續假期自1月29日開始，台東縣府春節返鄉專車自5日起開放訂票，大部分都已訂滿，立委劉櫂豪向台鐵局爭取增開車次，台鐵局規畫各大專院校寒假後及收假前，增開台北往返台東知本間計8列次普悠瑪號，以協助春節旅客分流。

台鐵局規畫於1月17日、1月18日及2月17日、18日增開5244車次普悠瑪號（台北開往知本）以及1月17日、1月18日及2月17日、18日增開5249車次普悠瑪號（知本開往台北）。預計11日零時開放訂位，相關訂位資訊請留意台鐵公告訊息。

台鐵局進一步表示，增開列車提供大專生票價7折優惠，大專學生訂票後需於車站售票窗口出示教育部認可學生證付款、取票，另一般旅客亦可訂位搭乘，但無優惠折扣。台鐵局將在規畫調度完成後將盡速公告，呼籲民眾留意相關訊息。

據了解，「回家好難」、「訂不到車票」是旅外台東鄉親長期的煩惱，為了讓在外地工作、讀書的台東縣民可以在節慶時回家團圓，台東縣府自2008年開始辦理返鄉專車，並於今年開始直接納入台鐵購票系統銷售。

縣府指出，今年返鄉專車除了北迴線3列次外，另加碼1列從新左營到台東的南迴線，方便南部鄉親返鄉過年。