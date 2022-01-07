台股在2022年首周開高走低，7日大盤失守18200點關卡，到底虎年運勢如何？易經命理大師陶文7日指出，今年是虎虎生風的「壬寅老虎年」代表著「希望」之年，但因有驛馬星「會有震盪」但不會大跌，盤勢會以「Nike」走勢發展，也就是夏季有低點、冬季為高點，宜掌握「七上八下」（萬七買、萬八賣）的區間操作方式，而房市會旺到2024年，要買房的要快。

陶文指出，今年是個太歲坐在文昌位的流年，代表充滿機會與活動力，且又有驛馬星，代表行動力、轉變力超強大。虎年的太歲氣息是充滿希望的年，老虎在十二地支裡代表著氣息的開始、旭日東升、出現希望的年。

陶文指出，今年投資上要特別有紀律，因有「驛馬星」代表變動會很大，投資人若掌握不住就會受傷，所以「傳產股、金融股、車用電子股」最看好，題材上優先選擇宅經濟、網通概念較好。不要過份期待2萬點而追高，宜「區間操作」，高點承接數字與四、五有關、調節數字與七、七有關。

全球股市投資來看，「股優於債」。陶文指出，2022年國際財經上是「雷山小過卦」，即一隻大鵬鳥在2021年高空盤旋已久，累了想著陸，大鵬鳥不會生病，所以不會硬著陸、會軟著陸。

就房市來看，陶文預言：「今年不買、明年更買不起」，房價會繼續漲，不只旺到2023年，會續旺到2024年，之後才會有轉折點，虎年是各式商機啟動年，不投資可惜。

在整體台灣國運方面，陶文指出是「天澤履卦」，會有「大人」在罩，也就是活在大人羽翼下的卦，還是要戰戰兢兢、如履薄冰。

疫情在今年會好轉嗎？陶文指出，從卦相來看，疫情會一直在，消除機率不大，但重症者不會那麼多，所以宜養好健康、做好健康風水、疫苗要打。