57歲好萊塢男星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）從票房保證和擁有奧斯卡影帝殊榮，到電影票房失利和破產等負面風波，人生堪比電影般精采，連感情生活也不例外，一共有五段婚姻；尼可拉斯凱吉去年2月才把27歲日籍女友芝田璃子（Riko Shibata）娶回家，不到1年最近傳出有喜，準備迎接他的第三個小孩。

據外媒《時人》雜誌報導，尼可拉斯凱吉證實日裔嫩妻璃子已經懷孕，「這是真的，我們非常開心」，雖然沒有透露準確的孕期，但他即將迎來他第三個小孩；尼可拉斯凱吉會認識璃子是去日本拍戲，經共同好友介紹才相識相戀，在2020年戀情曝光時，因年紀相差30歲「父女戀」不被外界看好，璃子甚至比尼可拉斯凱吉大兒子小4歲而已。

不過，戀情曝光半年左右，尼可拉斯凱吉就以視訊方式，向人在京都的璃子求婚，還請國際快遞送訂婚鑽戒到日本，2021年2月在美國拉斯維加斯舉辦婚禮；沒想到57歲的尼可拉斯凱吉娶嫩妻不到一年，璃子就傳出懷孕喜訊，不僅看出他老當益壯，最重要的是兩人依舊愛得濃烈。

尼可拉斯凱吉在和璃子結婚前，曾有過四段婚姻，1995年與同為演員的派翠西亞艾奎特結婚，這段婚姻僅維持6年；第二段婚姻對象是貓王女兒麗莎瑪莉普里斯萊，只維持4個月；2004年則娶了韓裔妻子艾莉絲金，儘管結縭12年但仍破局；最誇張的第四段婚姻，與小21歲日籍前妻艾瑞卡（Erika Koike）在拉斯維加斯法院登記結婚，未料4天後就向法院申請撤銷婚約，更表示是場騙局。