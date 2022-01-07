金鐘影后鍾欣凌7日出席世貿家電展品牌活動，被問到前陣子出演電影《當男人戀愛時》中男女主角邱澤、許瑋甯的婚事，她直呼意外，表示事前完全沒有徵兆，「我還以為他們不合，有時候活動在後台，明明是男女主角還要分2桌坐超開，現在想起來真的是此地無銀三百兩，為了避嫌吧」。

身為資深人妻也不忘傳授夫妻相處之道，建議這對新婚夫婦一定有彼此的私人空間，「可以先享受1、2年的二人生活，再生小孩」，也相當期待他們愛的結晶有多可愛，「邱澤是我心中台灣第1帥男神，許瑋甯則是我的女神，但是差我一點，我是第1她是第2，我是女神經病啦！」也教女方過年在婆家該如何應戰，認真叮囑「聽婆婆的為主，不要裝懂，等到所有局勢都可以自己掌握後，再來決定一切」。

鍾欣凌近2年因為戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、電影《當男人戀愛時》收到不少廣告代言，預估去（2021）年收入有2500萬台幣，她昨謙虛表示：「要打6折啦！」她也希望疫情早日結束，讓工作步入正軌。並透露3月就要進組拍攝電影《婆婆》，6月也會開始拍《婆婆2》，也偷爆料「《婆婆2》固定班底都會在，還會加入一些新角色，可以期待一下。」