砷化鎵代工廠宏捷科(8086)受到終端客戶缺料等因素影響，2021年第4季合併營收為12.19億元，季減4.8%，由於缺料問題未解，且第1季為傳統淡季，美系外資將宏捷科目標價由210元降至150元，外資今天也大賣宏捷科，致使宏捷科股價收低。

宏捷科WiFi大客戶面臨晶片缺料，且大陸非蘋智慧型手機客戶面臨庫存調整，致使宏捷科2021年12月營收下滑至3.44億元，月減19.02%，年減0.87%，為去年2月以來新低，累計2021年第4季合併營收為12.19億元，季減4.8%，年增20.7%，累計2021年合併營收為47.16億元，年增33.09%。

由於晶片缺料未解，且大陸非蘋智慧型手機客戶處於庫存調整，法人保守看待宏捷科第1季營運。

美系外資最新報告指出，由於大陸智慧型手機需求疲弱，且WiFi客戶正在等待2022年第2季更好的WiFi SoC供應，這些客戶需要庫存消化，致使宏捷科第1季業務面臨負面影響，我們認為宏捷科第1季營收將季減20%到25%，受到較低的產能利用率及缺少經濟規模，毛利率將進一步下滑，將宏捷科評等降至「觀望」，目標價由210元降至150元。

近期外資保守看待宏捷科，本週5個交易日有4個交易日賣超宏捷科，今天外資再減碼宏捷科1251張，累計連4個交易日共賣超宏捷科3146張，致使今天宏捷科股價收低。