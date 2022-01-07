楊鎮浯縣長代表接受，感謝台灣省城隍廟的善行義舉為金門帶來正能量。（李金生攝）

台灣省城隍廟捐贈的救護車採用福斯最新型T6車種，且強化車輛警示作用、救護車醫療艙器耗材置放位置及空間也進行改善規畫。（李金生攝）

楊鎮浯縣長啟動救護車，宣布加入緊急救護的行列。（李金生攝）

財團法人台北市台灣省城隍廟今天捐贈金門縣消防局救護車1輛，進一步充實地方緊急救護能量。楊鎮浯縣長表示，疫情是天天在變，相信在大家一起努力下，一切會越來越平順，在今年將地方大事「迎城隍」辦起來，屆時邀請台灣各地城隍爺跨海逗熱鬧。

這項由楊鎮浯縣長主持的捐贈啟用儀式，包括台灣省城隍廟榮譽董事長詹鈴權、廖勝煇、常務監事李志忠、大安區長林明寬、三芝福成宮副主任委員曾正興、嘉義城隍廟董事長葉源助、常務監察賴永川、台南七股唐明殿主任委員蘇榮守等人出席。

此次捐贈的救護車採用福斯最新型T6車種，且強化車輛警示作用、救護車醫療艙器耗材置放位置及空間也進行改善規畫，達到救護器耗材易於擺放、收納及取用目標，整體空間配置更為優化舒適。

同時，為保護救護人員免於長期執行勤務，容易造成腰部受傷的職業傷害，此次改用電動擔架床來取代傳統式擔架。另外因應新冠肺炎疫情，也特別於醫療艙新增設置紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，確保人員安全。