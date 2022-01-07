桃園市長鄭文燦視察中壢區黎明公園篩檢站。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦視察中壢區黎明公園篩檢站，他受訪表示，到6日已經採檢2800多人，今天應該超過1000多人，陸續採檢中，希望盡可能阻斷社區、傳播鏈。鄭文燦也說，已向指揮中心表示，如果社區傳播風險提高的話，應該有加強版防疫調整方案，指揮中心也會討論。

鄭文燦也說，12個確診個案中，有10個採檢找到，希望不要有潛藏的病例、黑數，為讓社區更安全，擴大採檢是必要的。他說，雖然疫情感染源頭在機場，但機場工作人員有6成住在桃園，因此機場風險提高，桃園的風險也會提高。鄭文燦也說，今天也對金嗓歌友會部分，擴大居家隔離，主要是因室內空間有跟確診個案長時間互動，就會列為居家隔離對象，其他人也會進行自主健康管理。

他說，現在是入境確診病例高峰，每天都是壓力測試，現在至1月15日，國人回國數字不斷增加，確診病例也不斷增加，因此機場部分的保護是很重要的，要提高這個篩檢的頻率，也要盡快打好第三劑。中央流行疫情指揮中心也協助機場檢查，哪些是高風險區域，都應該用高標準來處理。

媒體詢問有可能升級？鄭文燦說，升級的部分由指揮中心統一判斷，桃園目前所有的活動都必須要戴口罩。也把市府的大型活動採取縮小規模、暫停等的方式調整。鄭文燦也說，他已經向指揮中心表示，如果社區傳播風險提高的話，應該有加強版的調整方案，指揮中心也會討論。

鄭文燦又說，疫調掌握很充分，確診者的足跡也進行第二輪的疫調，該匡列的要全部都匡列，所有匡列都會擴大，採檢也會擴大，目前還沒有不明原因的社區感染個案。但因為機場入境的確診病例真的很多，因此機場端的壓力很大。