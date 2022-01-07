施打第1、2劑的民眾即可獲得200元禮券，增加民眾施打意願。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

桃機群聚事件Omicron疫情擴大，台東民眾提高警覺，衛福部台東醫院7日下午施打莫德納疫苗爆量200劑全滿；醫院分析，北部本土染疫個案增加讓民眾產生危機感，另因台東今日起贈送1、2劑施打民眾200元禮券，大幅提高施打意願。

擺在中廊的登記桌像菜市場攤位一樣川流不息，人潮跟著隊伍一波波向前移動。部東醫院7日下午2點開始施打莫德納疫苗，中午開始就有民眾排隊，隊伍中還出現行動不便的輪椅民眾等候，義工來回穿梭提醒施打第1、2劑民眾要備齊證件或是黃卡，診間的護理師不停抽取疫苗打了一劑再接一劑，直至下午4點人潮依舊持續。

部東醫院藥劑科主任范龍昇指出，去年8至10月間疫情趨於穩定，打疫苗的民眾平均每天約40至50位，隨著境外移入個案增加和本土Omicron病例出現，每日人數開始攀升至90至100位；一直到桃機群聚擴大民眾開始提高警覺，施打劑量翻倍增加。

此外，台東縣衛生局贈送施打第1和第2劑民眾200元禮券助攻，也是提高疫苗覆蓋率的主因之一；在某軍事基地承包工作的林姓民眾就說，沒打疫苗根本無法進入基地，為了工作順利他今天才打第1劑，當志工發給200元禮券時，他還驚訝一下，馬上轉手交給太太去買生活日用品，他說，不無小補啦