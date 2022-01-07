屏東縣政府搭配行政院五倍券推出「屏東購好禮」活動，去年10月8日開放登錄後，僅14周時間，活動登錄達70萬筆，消費總額已突破13億元，7日將抽出每周必有的Gogoro電動機車1台、Iphone13手機5支及雙月大獎－百萬級HONDA CRV休旅車1台以外，還有車城福安宮的加碼紅包現金1萬元5份。

縣府為了秉持公開公平的精神，採用網路直播作業。運用高人氣觀看流量和注目度，特別移師至車城福安宮舉行抽獎，並宣傳春節期間的虎年紀念錢母發放活動，歡迎全國民眾新的一年不妨安排到屏東走春購好禮，祈求未來一年平安健康。

屏東縣政府副縣長吳麗雪表示，屏東購好禮從10月8日開放登錄後，屏東鄉親和外縣市旅客持續湧入消費，讓經濟活絡起來，而每周的直播抽獎除了公平公開的精神辦理外，縣府也安排各縣府主辦活動的會場宣傳活動或是熱心贊助單位，一起共同宣傳。希望屏東購除了帶動起民生經濟復甦外，也可以在大家留意資訊時宣傳政府重要政策和疫情宣導。

車城福安宮主任委員曾寶文表示，福安宮元旦當天發出1萬5千份的虎年紀念錢母，隔日人潮不減，這2天沒搶到也不要氣餒，農曆過年初一到初五，每天的上午10點和下午2點各有一場，限量5萬份。除夕當天還有限量4千份的百元發財金可以領，7點開始登記，發完為止，民眾可要把握機會。

屏東縣政府表示，屏東購抽獎將提供HONDA CRV休旅車4台、Gogoro電動機車30台、I phone13手機150台、台銀1兩重純金金牌6面和輕豪宅1戶，以及加碼的住宿券和各熱心廟宇加碼贊助的現金紅包，民眾只要於縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄至4月30日止，就有機會得到「屏東購好禮」中的多樣精美獎品，將百萬休旅車開回家或住進輕豪宅。抽獎時間訂於於每周五下午4點屏東縣政府YouTube官方頻道直播，歡迎大家鎖定頻道按讚、分享並開啟提醒小鈴鐺。