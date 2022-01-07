春節前夕疫情拉警報，「潮州春節市集」7日特區開標僅標出9成，而特1區雖開出38萬8888元，但若對比面積，其標價較去年少。（謝佳潾攝）

春節前夕疫情拉警報，「潮州春節市集」7日特區開標僅標出9成，而特1區雖開出38萬8888元，但若對比面積，其標價較去年少。（謝佳潾攝）

春節前夕疫情拉警報，標價屢創新高的「潮州春節市集」深受影響，投標狀況不再熱絡，7日開標僅標出9成，而特1區雖開出38萬8888元，但若對比面積，其標價較去年少，不過潮州鎮公所強調，若挺過疫情，攤商一定會賺大錢。

潮州春節市集擁有近30年歷史，特區標價屢創新高，去年特2區還不畏疫情開出25萬天價，但最終卻停辦，對此，公所雖全面退費，但攤商仍有些許抱怨，因為都備料了。不料，今年競標又遇疫情升溫，不少攤商在去年的經驗影響下，改持觀望態度、不敢貿然投標。

公所指出，疫情因素不可控，加上逛市集要戴口罩不能邊走邊吃，可預期飲食類攤商投標意願低，去年投標件數38件，今年僅20件，且不似往年全部標出，而特1區雖開出38萬8888元，但其面積是合併去年的特1、特2，所以對比面積的標價是較去年少，不過仍樂觀其成。

公所主祕王建元說，公所辦市集不是為抬高標價，畢竟價格被抬高後會轉嫁到消費者身上，如此惡性循環也不好，加上目前疫苗普及率高，多數人已打過第二劑，所以只要挺過疫情，相信這次市集能讓攤商賺大錢，今年市集多加1天為5天，即除夕至初四連續120小時不斷電，而一般區租金不加價，仍維持4000元。

「攤商今年有小確幸！」他強調，事情總會往好的地方發展，今年未完成招標的特區，為公平起見劃成小格共計62攤位併入一般區，使得一般區增至425格攤位，將一併於11至13日開放登記、19日抽籤，讓攤商有機會以4000元租下特區地段擺攤，而若因疫情產生變數，最晚會在活動前1周告知。

「潮州市集的商機超大！」特地從金門飛來競標的王姓攤商說，他已連續10餘年包貨櫃將生財工具海運來台擺潮州春節市集，雖然會擔憂疫情，但更期待其帶來的商機。