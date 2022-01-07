總獎金1000萬元台幣的2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽7日起在東方球場展開，旅日好手蔡佩穎首輪抓下7隻小鳥、僅吞2柏忌，揮出67（-5）桿暫列領先，尋求衛冕的錢珮芸與程思嘉、李欣則以2桿之差緊追在後。

今天從第1洞出發的蔡佩穎，一下場就抓下小鳥，有了好的開始，雖然下一洞就發生失誤，但第4、5洞又連續抓鳥，前9洞抓5隻小鳥、吞2柏忌，轉場後又在第10、15洞再抓2隻小鳥，以67桿繳卡。

從日立盃首屆就參加的蔡佩穎，是這場賽事的全勤生，參加了14屆，這次首度打出最佳首輪成績連她自己都覺得很神奇，「打了14屆最好的第一天成績。」雖然她笑說今天能夠抓鳥成功多半是靠運氣，「今天鐵桿不錯、推桿還好，很多都是矇到的，算是『猜猜樂』，因為這個球場的果嶺實際上跟看起來會有落差，今天稍微有抓到『眉角』，還好沒丟日巡的臉。」

蔡佩穎還透露自己針對東方球場有特別改變打法與球路，還特別觀察過去在這球場打得不錯的錢珮芸、劉嬿的打法，加強了右曲球的打法，收到不錯的成效，也讓自己多了一種武器。

尋求衛冕的錢珮芸看到蔡佩穎暫居領先，開玩笑說：「早知道就不要教她推桿了！」首輪打完以2桿之差暫並列第2的她，對自己首輪成績打了90分，「今天旗位滿難的，風也滿大，有3個抓鳥機會沒把握，滿可惜的。」

前11洞打完錢珮芸僅抓下1隻小鳥，一度讓她打到很悶，但後來告訴自己要有耐性，有了好成效，也讓她又燃起尋求衛冕的念頭，「打完後現在又覺得滿有機會的，前11洞本來想說賺點零用錢而已，這次回台什麼家鄉味都吃到了，屏東肉圓、鍋燒意麵就很心滿意足了。」