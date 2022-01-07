台中第二選區立委補選將在9日進行投票，對此，國民黨前立委陳學聖受訪表示，民進黨府院黨大軍壓境幫林靜儀輔選猛打國民黨對手顏寬恒2個多月，說明一件事，民進黨沒辦法不團結，因為他們是大家共同敵人必須綁在一起，可是不能變成國民黨跟民進黨的政黨對決，應該結合所有反對民進黨力量。

陳學聖7日接受港媒《中評社》專訪，談及台中補選戰況，他說，補選應該是「支持民進黨」跟「反對民進黨」，反對民進黨不是國民黨唯一的專利，要結合其他政黨，這次中二選區補選的結果，算是一個小考，大考是2022九合一選舉，在這之前，能夠可以檢修正自己的路線，檢視自己的弱點，最怕中間都沒有考試，直接大考，一翻兩瞪眼，最後大考就輸了。

被問及「民進黨大軍壓境，媒體整天轟顏寬恒，國民黨可能選贏嗎？」陳學聖表示，民進黨沒辦法不團結，因為已經是大家共同敵人了，他們必須綁在一起，可是國民黨要跟其他友好的力量在一起，就不能變成國民黨跟民進黨的政黨對決，如果變成政黨對決，會讓很多人卻步，不想出來投票。應該結合所有反對民進黨力量，共同結合，國民黨扮演主要力量，不能做唯一力量。