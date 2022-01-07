勞動部7日正式宣布啟動為期40天的「111年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，透過加強檢查、宣導及輔導等措施，督促事業單位落實各項防災機制，並採取預防過勞及夜間工作職場暴力等相關措施。

職安署表示，春安期間各勞動檢查機構將針對大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗與夜間工作等高風險工作場所，及涉及公眾安全或業務異常忙碌的交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，至少實施勞動檢查3350家次就工作場所安全衛生設施與工時、休息、休假及適用例假彈性調整措施等檢查重點，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞及夜間工作職場暴力預防相關規定。

同時，也會辦理30場次宣導，以提升事業單位安全衛生管理能力。事業單位如違反《勞動基準法》部分，每項可處新臺幣2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》部分，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

勞動部指出，於歲末年終及春節期間，多數行業較平時忙碌，但對於勞工安全衛生設施與過勞及夜間工作職場暴力預防的要求，雇主更不能疏忽，應加強現場安全管理，對石化與化學工廠應強化危害物之管理及動火許可、對營造工程應落實施工架與模板支撐之倒塌崩塌災害預防、工廠歲修作業對進場管制與承攬管理等事項應確實辦理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌及洩漏中毒等災害。

勞動部重申，處分不是目的，雇主能確實改善才是重點，因此特別呼籲，雇主在此歲末年初期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，讓每位勞工朋友都能平安健康的迎接春節的到來，以及快樂的享受過年假期。