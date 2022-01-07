宏達電(2498)最新代子公司上海威宏電子公告，投下總計逾15億元，投資大陸半導體、創新的領域，大陸積極提升半導體自製比重，預計未來10年該趨勢不變，宏達電本次投資策略肯定也是看好相關領域的高成長性。

宏達電最新公告，透過代子公司上海威宏電子作為投資主體，投資於昆橋二期(蘇州)新興產業創業投資合夥企業(有限合夥)，不超過人民幣5000萬元(約達台幣2.17億元)，以及昆橋二期(廈門)半導體產業股權投資合夥企業(有限合夥)不超過人民幣2.5億元，合計不超過人民幣3億元(約達台幣13億元)。

宏達電本次是透過子公司投資大陸科技和半導體產業，且廈門半導體產業基金主要瞄準的就是廈門火炬高新區簽約40餘個專案，總投資額達450億元民幣(折合新台幣1954億元)，其專案包括IC設計、高端製造、數位經濟等多個產業領域。

大陸半導體產業近年來在美中貿易戰雙方戰火未平息下，積極提升自製化比重，以避免斷炊風險，預計未來10年此一趨勢都將延續，宏達電在台灣半導體領域有威盛、威鋒電子相互幫襯，威盛智慧交通在大陸市場也陸續開花結果，如今宏達電子公司再砸錢投入大陸半導體IC相關，顯示相關領域的成長性確實值得期待，不僅如此，宏達電也成為繼聯發科之後，跟投大陸科技和半導體產業基金的台灣科技廠商。