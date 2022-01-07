近日氣溫持續下探，寒流一波接一波，完全沒再跟你客氣，而對抗寒流的秘密武器怎麼可以少了暖暖包呢！大多數人都是將暖暖包拿在手上取暖，但你有發現你的牙齒還是冷到不停顫抖嗎？那就代表你暖暖包的位置放錯啦！位置一旦不對，再熱的暖暖包都不夠你保暖！今天我們整理出日本網友傳授的「暖暖包應該要待的4個位置」面對再強寒流也不怕唷！

＃最佳保暖位置1：手腕

手腕有粗血管，有助於讓暖流流過全身 (圖/pexels)

最常見的暖暖包使用方式就是握在手上，這個方法會讓你的手指短暫獲得溫暖，但移開不久後你又會開始冷起來，因此建議還是將暖暖包放在手腕會更有效，因手腕有粗血管，可以透過循環導熱的思維讓手腕的血液來溫暖整個身軀。

＃最佳保暖位置2：腰部兩側

千萬別小看腰部的保暖喔！(圖/pexels)

平常我們都會認為，腰部的脂肪應該不少，且衣物大都遮掩住，這應該是屬於比較不須保暖的部位吧！其實不然，日本醫學博士福田千晶表示：「腰間有肝和腎，這兩個重要的臟器」，加上腰間的脂肪層比較厚，能讓熱能迅速傳送到身體各部位。因此可以先讓這兩個地方暖起來，再使身體達到正向的熱循環，這樣再也不用擔心手腳冰冷啦！

＃最佳保暖位置3：兩側肩胛骨之間

因鄰近心臟，所以也可以讓溫暖的血液帶到全身 (圖/pexels)

此位置的放法是因心臟流出來的血液會經過大動脈流到背部肩胛骨的中間，所以在這邊貼暖暖包，可以讓溫暖的血液循環至全身上下。但一定要特別當心，因為人體背部的脂肪層和皮膚都比較薄，所以耐熱度較低，如果覺得太熱一定要把暖暖包移開，也千萬不要躺在暖暖包上睡覺！

＃最佳保暖位置4：腸胃

經期來在腸胃貼上暖暖包也超舒服的唷！ (圖/pexels)

福田千晶曾在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》，裡頭有提到可以把暖暖包放在「腸胃」的位置，讓保暖效果發揮到最大！保暖腹部可以有效讓身體溫度上升，同時這也是大多數人，月經來的時候會熱敷的位置，且透過讓肚子暖起來也能有效改善腸胃不適的問題。

以上暖暖包正確的放置位置你學會了嗎？要注意的是若是皮膚感覺溫度過高而不是溫暖的程度，記得要將暖暖包取下，別讓自己燙傷囉！