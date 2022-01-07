國際油氣飆升國內凍漲，中油成最大苦主。最新2021年自結營收出爐，全年慘賠443億，創下13年最虧紀錄。今年天然氣價仍看高檔，中油望政府可以讓凍漲氣價合理作反映，否則2022年可能天然氣就要倒賠千億以上，黑洞高過去年。

「去年對中油是相對辛苦一年！」中油代董事長李順欽今日無奈表示，因配合政府穩定物價政策，天然氣採行凍漲，除電業有微調外，民生與工業價格幾乎沒調整。可是天然氣現貨市場漲非常兇，從前年4月每百萬BTU（英制熱量單位）跌破2美元低點，到2021年回升還漲破50幾塊。

結果就是，光吸收天然氣，營收就倒賠749億，加上汽柴油、桶裝瓦斯也有凍漲，配合穩定物價政策中油總計虧掉千億。李順欽說，所幸油品、石化產品有賺443億，最後自結營收，2021年整體仍虧434億。

這是繼2020年淨損77億後，連兩年營收負成長，也創下2008年之後，13年來賠最多紀錄。

展望今年，同樣不那麼樂觀。油價部分，李順欽估計，全年原油價會坐落在70到80美元之間，年平均抓72美元。最近原油雖有升到81美元，但他認為要過82美元有很大壓力。

更可怕的是天然氣部分，李順欽表示，天然氣價格仍居高不下，現在每百萬BTU約30到35美元，估計會最高點會落在2月。希望之後能有回軟，因為天然氣夏季通常比較便宜，冬季比較貴。即使可回到13美元，也比目前每度售價9元多來的貴。

中油希望，今年政府可以讓天然氣價做合理反映，除電業外，民生與工業用氣可以適度調整。如果持續凍漲，今年氣價虧損將比去年更高，恐賠掉超過千億元以上。