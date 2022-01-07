新的一年也進入新的節氣，本週已進入節氣小寒，也將在1月8日至1月16日迎來傳統習俗的「三九天」，冬至後以每九天為一個單位，當來到第九個九天，冬季就算正式結束了。其中，最冷的時節就屬於第三個九天，也就是俗稱的「三九天」，照以往的觀察記錄，小寒時節也往往比大寒更冷，是全年最冷的時候，也符合古人所說「冷在三九，熱在三伏」的俗諺，寒冷易使新陳代謝下降、沒有精力、精神力不足、做事沒有動力，三九天的進補是冬季養生的關鍵，俗話說「三九補一冬，來年無病痛」。

已有千年歷史的薑黃，是日常生活中常見的辛香料，咖哩、薑黃飯、麵包、各類麵食等都常加入薑黃製作，薑黃的對養生的助益在世界各地的古籍中都有記載，像是中國的《本草綱目》、《本草拾遺》，印度的阿育吠陀醫學體系、西方的《亞述草藥》等，流傳千年的養生食補「薑黃」，現今更有超過千篇以上的科學研究，證實薑黃中的「薑黃素」具有純化身體的功效，能增強新陳代謝、提升人體保護力、增強體力、調節生理機能等。

薑黃中的薑黃素，能提升保護力。（示意圖／旺中文化傳媒提供）

薑黃中最關鍵的成分在於「薑黃素」，100克的薑黃中僅占2-6克，薑黃素雖然能純化身體，但卻不好吸收，為提升薑黃素的吸收率，超級站「高濃縮薑黃素」加入營養小幫手「黑胡椒萃取物」，有效提升薑黃素的吸收率，並使用高濃縮萃取技術提取95%以上高純度的薑黃素，為總是加班應酬、熬夜早起、疲憊、精神不濟、容易恍神、每天都沒有動力、代謝力不足、總吃高油食物等族群調節生理機能，維持健康活力，能提升保護力的薑黃素，在寒冷的三九天是不可或缺的養生營養，除了養生進補，也可在睡前以熱水泡腳暖身，強化身體循環。

超級站高濃縮薑黃素添加提升薑黃素吸收率的「黑胡椒萃取物」，讓營養一次到位。（圖／超級站提供）

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

──────────────────────────────────

超級站高濃縮薑黃素

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00