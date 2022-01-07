冬季是需要滋補養生的季節，天冷導致體內循環代謝降低，做事提不起勁，每天都無精打采，讓康熙皇帝都折服的養生聖品「紅景天」啟動體內循環，滋補強身。

中國人服用紅景天已有兩千年歷史，在中國最古老的醫藥典籍「神農本草經」中便已有了紅景天的記載：久服無毒，益氣補體。紅景天生長在環境氣候嚴峻的高原，是來自高原最純粹、珍貴的顧氣精華。傳說，康熙皇帝帶兵攻打叛軍時，軍隊難以適應西北高原嚴峻的氣候，戰力大幅下降，但在飲用當地人進獻的「紅景天」釀酒後士氣大振，凱旋而歸，因此康熙皇帝御筆親提「仙賜草」，給予極高的讚賞與評價。

超級站高單位紅景天滋氧膠囊，一天一粒啟動體內循環。(圖／超級站提供)

紅景天，具有珍貴的獨特成分紅景天苷Salidroside，能促進良好循環、滋補元氣、強身健體，強化精神及活力，是養生的一大法寶，超級站集結啟動循環黃金4要素，打造「高單位紅景天滋氧膠囊」，萃取紅景天、葡萄籽、銀杏果、刺五加精華，活力滋氧、增強體力、滋補元氣、思緒清晰、啟動循環一次到位，對於想增強體力族、壓力上班族、運動健將族、登高爬山族都是養生複方的精華首選，元氣滿滿。

葡萄籽是超越維他命E的天然物質，豐富的營養素帶來超強保護力，幫助調節生理機能；銀杏果有植物界的活化石之稱，內含豐富磷脂質、維他命B1及B2等多種營養素；刺五加被稱作西伯利亞人參，益氣強體，提升專注力。

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。（賴韻如/台北報導）

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