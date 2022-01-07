配合中央流行疫情指揮中心政策，為防堵Omicron本土疫情爆發，第三劑施打間隔從5個月縮短為3個月，嘉義縣將在1月9日全面擴大開打莫德納第3劑，分別在水上、中埔、朴子設擴大接種站，其餘15鄉鎮市衛生所及慢防所同步提供服務，縣長翁章梁呼籲民眾攜帶健保卡及黃卡前往，盡速完成第3劑接種，打造群體防護力。

國內發生Omicron社區感染事件，中央流行疫情指揮中心今天公布第3劑間隔時間從5個月縮短為3個月，根據統計，嘉義縣符合接種人數達14萬人，為快速提升社區防禦力，選在9日啟動18鄉鎮擴大疫苗接種。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，分別在水上國小、中埔國中、朴子國小開設大型接種站，提供全日接種服務，其餘14鄉鎮市除義竹鄉於中正堂辦理外，各衛生所及慢性病防治所上午診同步全面開打，其中民雄鄉因人口數多，特安排全日接種服務，以接種莫德納第3劑為主，不提供其他劑型，依順序發放號碼牌隨到隨打，呼籲接種第2劑滿3個月的民眾踴躍接種。

翁章梁說，春節將近，國外入境返鄉過節民眾開始進入社區，加上國內已出現12本土確診病例，社區感染風險增加，呼籲符合已完整接種2劑COVID-19疫苗且滿3個月民眾，趕快去打疫苗。

趙紋華表示，自10日起各衛生所及合約醫療院所均可提供服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約、電話洽詢或門診隨到隨打，提供多元預約服務，請符合資格民眾盡速接種。