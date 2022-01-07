豆油伯與勝利星村首次合作推出聯名商品，充滿濃濃眷村意象。（林和生攝）

在地50年的屏東醬油品牌「豆油伯」，日前進駐屏東市勝利星村創意生活園區，更創園區之先，推出聯名禮盒組，以眷村紅色大門為意象設計包裝，內容充滿懷舊風格，也讓品牌相互加持，搶攻年節送禮商機。

堅持選用台灣原料的豆油伯獲得不少台灣名廚認同，包括高雄《LA ONE Kicthen》簡天才、宜蘭渡小月第4代傳人《麟手創》陳冠宇、 台北客家川菜《巷上食璞》主廚林燕吟，及2021年再次獲得必比登肯定的台中小樂沐gubami主廚陳嵐舒等，都是豆油伯愛用者。

豆油伯行銷企劃部經理朱珮甄表示，過去園區店家伴手禮少有與眷村結合，此次透過雙方首次聯名，推出「紅門大開」禮盒，以眷村特有的紅色大門為包裝，裡頭杯墊則是仿造舊時經典馬賽克磁磚浴缸，還有釀製醬油的醬缸。

另外眷村總給人大江南北美食集散地的印象，因此醬油則是店內經典款「釭底」，適合各式料理使用，能呈現完美家鄉味；另一瓶和風油醋醬則能用來拌製沙拉，適合各年齡層烹煮習慣，朱珮甄坦言，這份禮盒可以讓各年齡層認識豆油伯。

這限量500份的聯名商品，也是勝利星村創意生活園區首次與進駐店家首次合作聯名，屏東縣政府文化處副處長李昀芳表示，目前包括勝利及崇仁成功區眷村，合計69棟、97戶歷史建築，目前已有57戶包括餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計等文創產業進駐其中。

透過與店家聯名，可以達到相互品牌呈現的綜效，未來也會持續接受店家申請，鼓勵大家把商品打上勝利星村品牌，一起為在地商圈與商品加值。