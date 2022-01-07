隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，也相對升高。為督促業者勞動部於今天啟動為期40天「111年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，首日就針對營造業啟動勞檢，共檢查23工地、69事業單位、發垷有159項違反項次、停工35件、開罰471萬元。

勞動部職業安全組組長李文進指出，於歲末年終及春節期間，多數行業較平時忙碌，但對於勞工安全衛生設施與過勞及夜間工作職場暴力預防的要求。除了過去的營造業、石化工廠、大樓外牆清洗等、交通運輸業等，今年更針對如超商、醫院、旅宿業等有夜間工作的勞工實施春安勞檢。

李文進指出，事業單位如違反《勞動基準法》部分，最高可處100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》部分，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

李文任提及，昨天也邀集3家包括UBEREATS、LALAMOVE、FOODPANDA等外送平台業者，討論如何改善外送員交通安全問題，目前請外送平台提出合理派單改善作為，並將做為加強檢查的重點作為。