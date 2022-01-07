Omicron威脅步步逼近社區，桃機群聚累計12人確診，其中有4人染Omicron。有網友詢問，台灣的疫苗接種人口涵蓋率第二劑達70.08%，所以應該不用擔心疫情了吧？貼文引起討論，有人指出1關鍵令人擔憂。

一名網友在PTT上發文表示，提到疫苗接種人口涵蓋率第二劑達70.08%，如果只打一劑的話則有80.15%，而且在路上大家還是普遍都有戴口罩，好奇詢問：「所以應該不用擔心疫情了吧？」。

貼文引起討論，有網友指出1關鍵讓人擔憂，「Omicron不是說打兩劑沒用嗎？尤其是AZ」、「純血AZ仔對歐米龍的防護力只有6%」、「一半的人打AZ 幾乎沒有保護力」、「兩劑不都跟沒打差不多」、「三劑都不一定有用了」。

近來醫師及專家不斷提出警告「兩劑疫苗無法防範Omicron」，中央流行疫情指揮中心今(7日)宣布，即日起第3劑間隔由5個月縮短為3個月，適用對象為18歲以上全部民眾，指揮官陳時中強調，我們呼籲全民都應該接種追加劑。