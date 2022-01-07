國民黨與罷昶公民團體一改化整為零策略，今首度合體造勢，地點選在人潮匯聚的雙和市場，議會黨團由書記長王欣儀領軍。（黃婉婷攝）

國民黨北市議員宣講後搭上戰車，沿途掃街呼籲1月9日罷免林昶佐。（黃婉婷攝）

國民黨動員！郝龍斌率北市議員挺罷免 轟林昶佐不管人民權益

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案周日投票，前台北市長郝龍斌今親率北市國民黨議員到萬華雙和市場造勢，他批評立委若做得不符地方要求，連地方人士都不熟悉，就該被罷免，若沒通過民進黨恐會做出強硬通過預算、不顧程序正義將新竹市升格等鴨霸行為，期望鄉親展現人民力量用選票監督政府，也呼籲大家都能在當天站出來投票。

國民黨與罷昶公民團體一改化整為零策略，今首度合體造勢，地點選在人潮匯聚的雙和市場，議會黨團由書記長王欣儀領軍，合體郝龍斌、在地前立委林郁方，地方則邀來罷昶總部和在地青年前來讚聲，要將選前氣氛炒到最熱，力拚一舉將昶拉下。

郝龍斌批評，立委若做得不符地方要求，連地方人士都不熟悉，本就該被罷免，連環南市場自治會長林勝東都曾說「作秀就來了」，他也批評林昶佐不願支持反萊豬進校園，疫情發生時一味護著衛福部，不主張公布3＋11的會議紀錄，簡直是民進黨側翼，不關地方權益。

郝龍斌直言，罷昶不單純是關乎林昶佐，近期可看到民進黨動用國家機器、納稅人的錢，做很多「打顏救昶」的政治動作，這件事非常嚴重，他認為在疫情嚴重之際，中央應傾全國之力維護人民健康，但執政黨卻反其道而行，從上到下全力打政敵護同伴。

郝龍斌說，如果罷昶不成功，民進黨將會將國家預算逕付二讀、不顧程序程序正義把新竹市升格，綠營會做出這些鴨霸行為，就是當初公投不通過，他強調罷昶除是對不適任立委提出呼籲，也是展現人民力量用選票監督民進黨，希望鄉親都能在1月9日站出來投票。

王欣儀也說，民眾需要真正民意代表，而不是側翼代表，當萬華被汙名化為破口時，黨團有發聲明譴責，林昶佐人在哪，不但沒有為民發聲，還只顧自己做秀，公投時還站在民意的對立面，沒為在地民眾捍衛權益，這樣的立委根本不配當民意代表。

外界好奇黨主席朱立倫沒出面，郝龍斌則說，每個人有自己的立場跟看法，他認為現在必須全力告訴民進黨，用國家資源打台中第二選區立委補選候選人顏寬恒、救林昶佐是不對的；王欣儀則說，罷免案是在地民意的聲音，國民黨不是主角，主角配角不要搞混。

至於為何藍營最後關頭才集結？王欣儀則說，罷免案在地選區的民意選擇，不是政黨對決，但民進黨政府用國家機器與行政資源動員，操作成政治議題，不在乎民意選擇，他們才會自動自發出來，在關鍵時刻挺身而出。