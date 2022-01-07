去年以業餘球員身分打下第2名的侯羽桑，這次與妹妹侯羽薔再度攜手前來挑戰，去年底成功考上LPGA資格考的「侯家姊妹」，這次賽事事姐妹倆首度以職業球員身分參賽，但雙姝都認為，身分不同對於比賽心態沒有任何不同，「策略、心態都是一樣的。」

侯羽桑、侯羽薔去年12月通過LPGA第3關資格考，成功取得參賽資格，隨後姐妹倆也宣布轉職業，今天在東方球場開打的2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽是2人轉職業後首場賽事。

姊姊侯羽桑首輪小鳥、柏忌各2，以平標準桿的72桿、並列第12作收，妹妹侯羽薔則是抓下4隻小鳥、吞2柏忌，揮出70（-2）桿暫並列第5。

對於宣布轉職業後首場賽事，侯家姊妹異口同聲認為，不論是在心態、策略都與過去還是業餘身分時相同，「心態都是一樣的，其實打到後面幾年，不會把自己當作業餘選手去面對比賽，反倒是讓我們能提早熟悉職業賽場，這幾年TLPGA開放業餘球員參賽真的對我們很有幫助。」

即將迎接LPGA菜鳥年，姐妹倆也趁機向學姊請教，今天侯羽薔就與徐薇淩同組競技，侯羽薔說：「今天比賽中氣氛滿歡樂的，我也有趁機跟薇淩學姊請教LPGA的相關事情，她有提醒我一些怎麼找桿弟、與桿弟相處的事情。