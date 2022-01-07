由於美軍作戰十分依賴衛星等太空資產，中國大陸和俄羅斯持續發展反衛星能力，但核武專家警告，太空中的核武指揮管制等衛星，事實上同樣屬於戰略嚇阻系統的一環，就算只是意外遭遇攻擊，也可能因誤判導致傳統衝突升級為核戰。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策計畫（Nuclear Policy Program）共同主任艾克頓（James M. Acton）和同單位的研究員麥克唐納（Thomas D. MacDonald）投書軍事新聞網站「Defense One」，強調俄羅斯2021年11月15日以反衛星飛彈摧毀自家舊衛星、導致碎片危及國際太空站（ISS）的事件，可能比世人想像得更加嚴重。

兩名專家指出，衛星不僅是美國彈道飛彈預警系統的關鍵感測器，更是其核武指管系統中不可或缺的一環，為美國總統下達核武發射命令的首選管道；俄羅斯也將衛星用於類似目的，但依賴程度不及美國；外界對中國大陸的核武指管機制所知甚少，但據稱其正發展太空預警系統。

若某國準備發動先制核武打擊，其可能會優先攻擊核武指管衛星，藉此干擾他國的反擊能力，故相關衛星遭攻擊很可能導致核戰發生。而在中俄持續發展反衛星武器之下，就算其目標僅是一般衛星，也可能間接導致核武指管衛星受損；更糟的是，部分衛星同時兼具一般與核武管制任務，代表就算目的僅是減弱傳統作戰能力，也可能導致美方核武管制系統受損，大幅增加誤判的風險。

雖然現有反衛星飛彈仍難以直接威脅位於高地球軌道（high earth orbit）的核武指管衛星，但未來殺手衛星等太空武器便將有能力做到，因此專家們呼籲美國、俄羅斯和中國大陸應立即啟動談判，同意不在高地球軌道衛星的一定距離內操作太空載具，避免意外引爆核戰。