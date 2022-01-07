有些人不聰明、做事馬馬虎虎，或是沒有上進心，因此在工作上，一直無法獲得好成績，不過有的人雖然很精明，但卻因為想太多，而丟失許多機會。《搜狐網》近日分享3個明明很有實力，但卻因過於保守，而無法獲得大成就的星座。

1.處女座

處女座個性非常認真，在工作上有自己的一套標準，他們不僅要求自己，更會要求別人，因為他們認為，唯有付出全力才能將事情做好，平時也會努力提升自我的專業能力，不過他們做事相對較保守，也比較吹毛求疵，不敢放手一搏，因此錯失不少機會。

2.雙魚座

雙魚座對待感情很專一，做事態度也是如此，工作能力不錯，但卻太喜歡幻想，個性非常的感性，做事優柔寡斷，還是不折不扣的戀愛腦，為了追求愛情，他們甚至願意放棄一切，對於他們而言，愛情或許才是人生中最重要的東西，導致他們對於工作較不上心，不過若能將注意力放在事業上，他們就能獲得不錯的成績。

3.雙子座

雙子座做事非常精明，腦筋也動得很快，但由於擁有雙重性格，因此讓人捉摸不定，同事也不太敢與他們有進一步接觸，總是覺得難以理解雙子座的想法，也導致不容易獲得貴人相助，再者，他們容易患得患失，所以做事時容易想很多，因此錯過許多機會。