長榮2021年12月合併營收522.25億 歷史次高 18:412022/01/07 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮2.4萬TEU的EVER ACE泊靠於鹿特丹港。（圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運價高檔、新增運能貢獻下，長榮（2603）2021年12月合併營收522.25億元，為歷史次高，連續三個月在500億元之上，與歷史高鋒2021年10月合併營收為527.29億元僅有些微差距。 長榮在7日晚間公布營收數字。長榮2021年12月合併營收為522.25億元，年增一倍以上，達112.47％，月增2.32％。累計全年合併營收為4893.97億元，年增136.10％，整年度營收也是創下1968年成立以來新高。 上銀2022年營收及獲利追求兩位數成長 瑞智2021年銷售及合併營收雙雙創史上新高 #長榮 #高鋒 #數字 #合併營收 #歷史次高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》營運四主軸 詮欣獲利可期 08:352022/01/07 財經 上銀去年營收 創歷史次高 04:102022/01/07 證券．權證 打破MCU不景氣質疑聲 應廣去年第四季營收創歷史次高 18:542022/01/07 財經 《電腦設備》融程電上季營收寫次高 去年成長達標創高 16:142022/01/07 財經 庫存盤點 禾伸堂12月營收寫22個月低點 16:592022/01/07 財經 《半導體》景碩上季、去年營收齊創高 今年成長動能續旺 10:342022/01/07 財經 PC、顯示器出貨齊揚 緯創去年Q4營收創高 18:412022/01/07 財經 鈺齊自結2021年12月、Q4及全年合併營收均創新高 16:272022/01/07 財經 從長榮離職跑外送！領嘸百萬年終被笑 他爽拿6000萬對帳單打臉 14:562022/01/07 財經 《日股》長假無心交易 日股幾乎收平 15:232022/01/07 財經 長榮股期榮登2021年成交量第一 長榮航接棒演出 11:102022/01/07 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 台幣兇猛打爆人民幣 謝金河：這2貨幣慘殺恐爆大災難 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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