運價高檔、新增運能貢獻下，長榮（2603）2021年12月合併營收522.25億元，為歷史次高，連續三個月在500億元之上，與歷史高鋒2021年10月合併營收為527.29億元僅有些微差距。

長榮在7日晚間公布營收數字。長榮2021年12月合併營收為522.25億元，年增一倍以上，達112.47％，月增2.32％。累計全年合併營收為4893.97億元，年增136.10％，整年度營收也是創下1968年成立以來新高。

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