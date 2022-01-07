南韓LG電子7日發佈業績報告，2021年全年銷售額為74兆7219億韓元（約台幣1.88兆元），年增28.7％。這是公司全年銷售額首破70兆韓元，創下年度銷售額之最。全年營業利潤為3兆8677億韓元，年減1％。

單看去年第四季業績，LG電子銷售額年增20.7％，為21兆89億韓元。這是單季銷售額史上首破20兆韓元。但營業利潤年減21％，為6816億韓元，或許是因為原材料價格和物流費上升。