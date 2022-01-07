LG電子去年全年銷售額首破70兆韓元 18:412022/01/07 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓LG電子7日發佈業績報告，2021年全年銷售額為74兆7219億韓元（約台幣1.88兆元），年增28.7％。這是公司全年銷售額首破70兆韓元，創下年度銷售額之最。全年營業利潤為3兆8677億韓元，年減1％。 單看去年第四季業績，LG電子銷售額年增20.7％，為21兆89億韓元。這是單季銷售額史上首破20兆韓元。但營業利潤年減21％，為6816億韓元，或許是因為原材料價格和物流費上升。 《台北股市》295家興櫃公司股東會 明年起需提供電子投票 台積電市值 兩天飆一兆 #銷售額 #億韓 #LG #電子 #兆韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股東會提供電子投票 295家興櫃公司 明年起適用 04:102022/01/05 證券．權證 全國電子開春破盤開跑 高雄民族三星館改裝亮相 16:412022/01/07 生活 宏碁友達元太 秀車用技術 04:102022/01/07 產業．科技 《韓股》終結連2黑 KOSPI收高1.18％ 16:312022/01/07 財經 Adobe剖析B2B電子商務成功的關鍵因素 10:192022/01/05 財經 《期貨》三大期指全面開高 1月台指期大漲122點 09:092022/01/07 財經 科技股績效 可望水漲船高 04:102022/01/07 投資理財 《基金》近10年首季電子指數勝率達8成 聚焦四面向 15:062022/01/06 財經 《韓股》三星領漲 韓股走高 11:252022/01/07 財經 《半導體》京元電訂單旺 上月、上季、去年營收齊登峰 09:432022/01/07 財經 《國際產業》晶片需求旺＋代工利潤增 三星Q4獲利可望創新高 09:432022/01/05 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 台幣兇猛打爆人民幣 謝金河：這2貨幣慘殺恐爆大災難 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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