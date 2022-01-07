精密齒輪大廠鈞興-KY今(7)日公佈，電動工具及園林工具等應用主要客戶拉貨力道強勁，囿於電動工具應用客戶因晶片短缺及船期等因素，適當調整庫存及訂單出貨排程，2021年11、12月連續兩個月營收負成長，2021年合併營收攀升至27.37億元，連續第2年創歷史新高。

鈞興2022年越南新廠及大陸珠海智慧化新廠房正式啟用、新開發電動助行車中置電機系統也會加入投產，鈞興2022年追求營收兩位數成長。

鈞興2021年12月合併營收新台幣2.07億元，月增5.36％、年減23.22％；2021年合併營收攀升至27.37億元，年成長32.51％。

鈞興表示，美國房地產景氣及居家裝修風潮熱度從2020年延續至2021年，帶動電動工具、園林工具等領域主要客戶訂單需求增長，加上既有客戶持續推動新產品上市，在市場獲得熱烈迴響，推升鈞興2021年旗下全鋼傘齒產品較2020成長50.19％，高精密度齒輪研磨及諧波減速器產品，分別成長145.84％及215.11％。

鈞興強調，鈞興不單是電動工具、園林工具、縫紉機等領域國際知名品牌客戶重要合作夥伴，鈞興也積極拓展工業機器人及諧波減速器等高階應用市場領域，目前開發20多個系列、超過200款諧波減速器，產品覆蓋智慧製造相關產業應用延伸，幫助機器人產業客戶市場發展提供整體解決方案，目前手握多家中國大陸工業機器人大廠訂單，隨著主要客戶拉升訂單出貨需求，將進一步放大機器人應用的精密齒輪與諧波減速器等生產經濟規模，創造未來新一波成長動能。

鈞興表示，鈞興持續看好電動工具、園林工具等主要客戶需求，佈局新產品與工業機器人等其他應用領域等效益發酵，加上鈞興越南新廠2022年將正式量產出貨，有助於搶攻主要客戶更多轉單，加上開拓新客戶接單，2022年營收可優於2021年。