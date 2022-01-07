動植物防疫檢疫局7日表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣芳苑鄉蛋中雞場確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒（主動通報），依標準作業程序，彰化縣動物防疫所執行蛋中雞（13日齡、15日齡及53日齡）計44922隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局指出，2022年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計1例（陸禽1場）。

防檢局說明，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）2021年11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國（2021年11月8日至7日）已有19禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數逾177萬隻，日本（2021年11月10日至7日）已有13禽場（含1場周邊關聯場）確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數逾82萬隻。

防檢局呼籲養禽業者，國內入境候鳥（鴨科排遺與死亡黑面琵鷺）曾檢出H5N1亞型禽流感病毒，且日本及韓國亦有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作，並確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感疫情入侵或發生。

防檢局指出，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。