無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數，相較綠營傾全黨之力「護昶」，藍營卻仍不見黨主席朱立倫表態，選前僅有中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌出面喊話。對此，郝龍斌表示，每個人有自己的立場跟看法，他認為現在必須全力告訴民進黨，用國家資源打台中第二選區立委補選候選人顏寬恒、救林昶佐是不對的。

國民黨與罷昶公民團體一改化整為零策略，今首度合體造勢，地點選在人潮匯聚的雙和市場，議會黨團由書記長王欣儀領軍，合體郝龍斌、在地前立委林郁方，地方則邀來罷昶總部和在地青年前來讚聲，要將選前氣氛炒到最熱，力拚一舉將昶拉下。

媒體詢問，為何黨主席朱立倫始終沒出面聲援？郝龍斌表示，每個人有自己的立場跟看法，他認為現在必須全力告訴民進黨，用國家資源打台中第二選區立委補選候選人顏寬恒、救林昶佐是不對的。

北市議會國民黨團書記長王欣儀則說，罷免案是在地民意的聲音，國民黨不是主角，主角配角不要搞混，重點是民進黨完全站在民意對立面、反民主作為。