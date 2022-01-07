無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數，相較綠營傾全黨之力「護昶」，藍營卻仍不見黨主席朱立倫表態，選前僅有中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌出面喊話。對此，郝龍斌表示，每個人有自己的立場跟看法，他認為現在必須全力告訴民進黨，用國家資源打台中第二選區立委補選候選人顏寬恒、救林昶佐是不對的。
國民黨與罷昶公民團體一改化整為零策略，今首度合體造勢，地點選在人潮匯聚的雙和市場，議會黨團由書記長王欣儀領軍，合體郝龍斌、在地前立委林郁方，地方則邀來罷昶總部和在地青年前來讚聲，要將選前氣氛炒到最熱，力拚一舉將昶拉下。
媒體詢問，為何黨主席朱立倫始終沒出面聲援？郝龍斌表示，每個人有自己的立場跟看法，他認為現在必須全力告訴民進黨，用國家資源打台中第二選區立委補選候選人顏寬恒、救林昶佐是不對的。
北市議會國民黨團書記長王欣儀則說，罷免案是在地民意的聲音，國民黨不是主角，主角配角不要搞混，重點是民進黨完全站在民意對立面、反民主作為。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。